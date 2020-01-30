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Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitimi verildi

KİLİS HABERLERİ  | 30.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kilis’te, 2020 yılında ödenecek olan Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitim toplantısı düzenledi.Kilis Damızlık Koyun Keçi Birliği olarak 2020 yılında ödenecek olan Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitim toplantısı düzenledi.Toplantıya Kilis Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ile üreticiler katıldı.

Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitimi verildi

Kilis’te, 2020 yılında ödenecek olan Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitim toplantısı düzenledi.
Kilis Damızlık Koyun Keçi Birliği olarak 2020 yılında ödenecek olan Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitim toplantısı düzenledi.Toplantıya Kilis Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ile üreticiler katıldı. Mustafa Kemal Üniversitesinden Prof.Dr Mahmut Keskın ve Prof. Dr. Şerafettin Kaya tarafından eğitim verildi.

Hayvancılık desteklemeleri hakkında eğitimi verildi

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