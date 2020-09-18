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Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar

ERZURUM HABERLERİ  | 18.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Şenkaya İlçesi İğdeli ve Ormanlı Mahallelerinin yaylalarında hayvanlar için gölet çalışmaları devam ediyor.Şenkaya Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan gölet çalışmaları hızla devam ediyor.

Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar

Şenkaya İlçesi İğdeli ve Ormanlı Mahallelerinin yaylalarında hayvanlar için gölet çalışmaları devam ediyor.
Şenkaya Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan gölet çalışmaları hızla devam ediyor. İlkbaharda yaylaya çıkan mahalle sakinleri “Hayvanlarının su problemi olmayacağı içim çok mutluyuz” dediler.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şenkaya İlçesi Belediye Başkanı Yavuz Bedir’e teşekkür ettiler.
Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in destekleriyle bütün mahallelerimizin sorunlarını çözüyoruz. Bu hafta başlayan gölet çalışmalarımız hızla devam ediyor. İğdeli ve Ormanlı Mahallerimiz yaylarında Hayvanatlar için yaptığımız Göletler çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar

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