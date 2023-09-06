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Hayvanları otlatırken kaybolan 13 yaşındaki Emirhan’ı arama çalışmaları devam ediyor

06.09.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Korgan ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrılan ve geri dönmeyen çocuk için arama çalışmaları 2’nci gününde devam ediyor.

Hayvanları otlatırken kaybolan 13 yaşındaki Emirhan’ı arama çalışmaları devam ediyor

Olay, ilçeye bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Emirhan Dolak, dün sabah saatlerinde kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı, saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları araştırmada, hayvan otlatmak için gitmiş olduğu bölgede göletin bulunduğunu, gölet kenarında ayak izlerinin olduğunu tespit etti. Emirhan Dolak isimli çocuğun gölete düşebileceği ihtimali üzerine ekipler dün akşam saatlerinde bölgede çalışmasını yoğunlaştırdı.

Olayın ikinci gününde Ordu Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ekipleri, AFAD, jandarma ile polis ekipleri ve vatandaşlar gölet içerisinde ve çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor.

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