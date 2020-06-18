Hayvanlarını Muş Ovası'nda otlatan kız kardeşler, derslerini EBA'dan takip ediyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Korkut ilçesi Altınova beldesinde yaşayan Ceyda ve Nilay Duygu, hayvanlarını otlattıkları Muş Ovası'nda derslerini de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden takip ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitime devam eden Mehmet Veysi ve Senem Duygu çiftinin çocukları Ceyda ve Nilay, bir yandan çiftçilik yapan ailelerine yardım ediyor bir yandan da derslerine çalışıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını Muş Ovası'na götüren 11. sınıf öğrencisi Ceyda ile 9. sınıfa giden kardeşi Nilay Duygu, akşama kadar koyunlarını otlatıyor.

Yemyeşil ovada hayvanlarını besleyen kız kardeşler, nöbetleşerek EBA üzerinden anlatılan konuları takip edip derslerinden geri kalmamak için çaba gösteriyor.

- Koyunlar otlarken onlar ders çalışıyor

Ceyda Duygu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer 4 kardeşinin de boş zamanlarında tarlada çapa yapan anne ve babalarına yardım ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde okulların tatil olmasıyla uzaktan eğitime başladıklarını anımsatan Duygu, "Bir yandan ailemize yardım ediyoruz bir yandan da uzaktan eğitimimizi sürdürüyoruz. Koyunları ovaya otlatmaya çıkarıyoruz. Onlar beslenirken biz de derslerimizden geri kalmamak için telefondan derslerimizi canlı takip ediyoruz. Boş zamanlarımızda da roman okuyoruz." diye konuştu.