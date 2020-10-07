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Hayvansever kadınlardan sokak hayvanları için yardım çağrısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.10.2020 09:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde kadınlardan oluşan bir grup hayvansever, Belediye Başkanlığı’na yardım çağrısında bulundu.

Kütahya’nın Simav ilçesinde kadınlardan oluşan bir grup hayvansever, Belediye Başkanlığı’na yardım çağrısında bulundu. Liderliğini Avukat Ayla Çağlartuna’nın yaptığı hayvanseverler grubu, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer’i makamında ziyaret etti.
Yardım çağrısında bulunan Binay Efe, sokak hayvanlarının bir kap yemeğe ihtiyacı olduğunu belirterek, insanlara zarar vermediklerini aksine kendilerinin zarar gördüklerini ifade etti.
Belediye’ye gelme sebebinin, hayvan bakımevinin yapılası olduğunu söyleyen Kader Avcıoğlu, sokak hayvanlarının hastalıklarıyla yakından ilgilendiğini belirtti Avcıoğlu, “Sokak hayvanlarında görülen hastalıkların ağır vakaları için önlem alınmasını istiyoruz” dedi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, bütün canlıları önemsediklerini belirtti. Başkan Biçer, “Sokak hayvanları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Veteriner Hekim ve personellerimiz, mesai kavramı göstermeksizin çalışıyorlar. Pandemi sürecinde Eynal kaplıcalarında kedi evleri oluşturduk. Ramazan süresince sokak hayvanlarını aç bırakmadık. Sokak Hayvanları, Allah’ın bize emanetleridir” diye konuştu.
Hayvanseverler grubunun sözcüsü Avukat Ayla Çağlartuna, Belediye Başkanı Adil Biçer’in meslektaşı olduğunu dile getirdi. Çağlartuna, Simav’daki hayvanseverlere çağrıda bulunarak, Belediye Başkanı’nın desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
Hayvansever Münevver Kuşgöz, sokak hayvanlarının da can taşıdığını, onları evlat gibi sevdiklerini söyledi.
Bir yıl önce 7 köpek yavrusunu sahiplendiğni belirten Saime Yenen, evindeki kendi köpeğinin yanı sıra mahallesindeki sahipsiz köpeklere de baktığını sözlerine ekledi.

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