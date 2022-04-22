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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Kırklareli'nde iftar programına katıldı

22.04.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Kırklareli'nde iftar programına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırklareli'nde iftar programına katıldı.

Gürcan, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen sokak iftarı programında, Kırklarelili vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Gürcan, "Teşkilatımıza gönül vermiş vatandaşlarımızı ağırlamak bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. İnşallah 2023'te de bu sofrayı Kırklareli'nin tamamında kuralım." diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da salgın nedeniyle bir süredir sokak iftarlarında buluşamadıklarını söyledi.

Bugün yeniden bu güzel atmosferi yaşamanın heyecanını duyduklarını dile getiren Minsolmaz, "Ülkemizde ve dünyamızda yaşanan sıkıntılar inşallah en kısa sürede atlatılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum." dedi.

Programda MKYK üyeleri Bayram Şenocak, Serpil Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua edildi.

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