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Hazreti Mevlana vefatının 750. yıl dönümünde Kütahya’da anıldı

11.12.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi için vefatının 750. yılında Kütahya Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği tarafından anma programı düzenlendi.

Hazreti Mevlana vefatının 750. yıl dönümünde Kütahya’da anıldı

Dernek binasındaki etkinlik Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği Başkanı Tekin Uğurel’in sohbeti ile başladı. Nuri Erbay’ın vuslat yıl dönümü ile ilgili konuşmasının ardandan Türk Musikisi Topluluğu Konseri tertiplendi.

Başkan Tekin Uğural, yaptığı açıklamada, "Derneğimiz, Hazreti Mevlana merkezli faaliyetlerine devam ediyor. Bilindiği gibi, Ergun Çelebi Kütahya’da metfun. Her yıl Şeb-i Arûs törenleri için Konya’ya gidemiyoruz. Ancak dernek olarak Kütahya’da etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile sora erdi.

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