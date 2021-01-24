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HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

24.01.2021 01:45 | Son Güncelleme:
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HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

İSTANBUL (AA) - HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

Binada aramaların sürdüğü, konuya ilişkin gözaltı olabileceği bildirildi.

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