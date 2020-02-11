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HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.02.2020 00:01 | Son Güncelleme

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen oğulları, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden birinin daha evlat hasreti son buldu.

Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Nizamettin Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eşrefoğlu çifti, İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttikleri oğullarıyla 5 yıllık hasretlerini giderebilmek için, ifade işlemlerinin bitmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HDP önünde eylem yapan aileler Teslim

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