MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Heidi Klum iddialı göğüs dekoltesiyle poz verirken frikik de verdi

Heidi Klum iddialı göğüs dekoltesiyle poz verirken frikik de verdi

25.05.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her zaman iddialı olmayı başaran model Heidi Klum yıllara meydan okuyan güzelliğini Cannes Film Festivali'nde de sergiledi. Model Klum sarı göğüs dekolteli elbisesiyle poz verirken frikik de verdi.

Heidi Klum iddialı göğüs dekoltesiyle poz verirken frikik de verdi

Şimdilerde 'America’s Got Talent' adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum 49 yaşında olmasına rağmen genç modellere taş çıkartıyor. Bacaklarını 2015 yılında 2 milyon dolara sigortalatan 49 yaşındaki Alman model Cannes Film Festivali'nde de çok iddialıydı.

Sarı derin bacak ve göğüs dekoltesiyle galaya katılan Klum hem bacak hem de göğüs dekoltesi olunca frikik vermemek için çok çabaladı.

MEGA986256_007

Kasığına kadar açık olan eteğini eliyle kapatmaya çalışan model bir noktada göğüs dekoltesini kontrol edemedi.

2

Göğüs ucunun kısa süre görünmesiyle kameralara yakalanan Heidi Klum tarzıyla ise beğeni topladı.

MEGA986256_003
Dört çocuk annesi Klum sosyal medyada da pozlarını paylaşarak hayranlarını mest etti.

1

MEGA986256_010


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı elbisesiyle büyüledi! Dekolteli pozuna beğeni yağdıİddialı elbisesiyle büyüledi! Dekolteli pozuna beğeni yağdı
Transparan giyip dekolteli pozuyla mest etti!Transparan giyip dekolteli pozuyla mest etti!
Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdiSüper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum Cannes Film Festivali Model yaşında film festivali

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu şu anda freni patlamış şekilde gidiyor

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu şu anda freni patlamış şekilde gidiyor

'İşgal edildi' iddialarına net yalanlama! Valilik açıklama yaptı: Hepsi gözaltına alındı

'İşgal edildi' iddialarına net yalanlama! Valilik açıklama yaptı: Hepsi gözaltına alındı

Rakamlar belli oldu: İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

Rakamlar belli oldu: İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

İlginizi Çekebilir

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.