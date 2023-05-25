Heidi Klum iddialı göğüs dekoltesiyle poz verirken frikik de verdi

Şimdilerde 'America’s Got Talent' adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum 49 yaşında olmasına rağmen genç modellere taş çıkartıyor. Bacaklarını 2015 yılında 2 milyon dolara sigortalatan 49 yaşındaki Alman model Cannes Film Festivali'nde de çok iddialıydı.

Sarı derin bacak ve göğüs dekoltesiyle galaya katılan Klum hem bacak hem de göğüs dekoltesi olunca frikik vermemek için çok çabaladı.

Kasığına kadar açık olan eteğini eliyle kapatmaya çalışan model bir noktada göğüs dekoltesini kontrol edemedi.

Göğüs ucunun kısa süre görünmesiyle kameralara yakalanan Heidi Klum tarzıyla ise beğeni topladı.



Dört çocuk annesi Klum sosyal medyada da pozlarını paylaşarak hayranlarını mest etti.



