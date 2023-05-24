HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tarzınıza hava katacak Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Tarzınıza hava katacak Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

24.05.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gömlekten şorta, tişörtten boxera Jack Jones erkek giyim ürünleri burada! Üstelik %45'e varan indirimlerle... Sizin için Jack Jones indirimlerinin öne çıkan ürünlerini seçtik. Gardırobunuza yeni bir soluk getirecek, tarzınıza hava katacak, olduğunuzdan daha şık ve sportif görünmenizi sağlayacak ürünlere mutlaka göz atmalısınız. İndirimler her an bitebilir, bizden söylemesi!

Tarzınıza hava katacak Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Erkek giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Jack Jones, kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle oldukça seviliyor. Gömlekten şorta, boxerdan tişörte birçok kategoride ürünlerini erkek kullanıcılarla buluşturan markanın koleksiyonlarında modern çizgilere sahip, zamansız parçalar yer alıyor. Siz de Jack Jones kalitesini kombinlerinizde hissetmek isterseniz sizin için seçtiğimiz indirimde olan ürünlere bir göz atabilirsiniz. İşte %50'ye varan indirimlerle karşımıza çıkan o ürünler!

1. Zamansız bir tasarım: Jack & Jones JJICREEK JJSHIRT AA 099 NOOS Gömlek

Adsız tasarım - 2023-05-24T083017.961

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Görenler nereden aldığımı soruyor. Kalıbı, dokusu, her şeyiyle çok güzel."

  • "Jack Jones kalitesi, hiç şaşmaz."
Ürünü İncele

2. Her gardıropta olmalı: Jack & Jones JPRBLUARCHIE SWEAT HOOD NOOS Sweatshirt

Adsız tasarım - 2023-05-24T081610.041

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yumuşak dokulu ama kendini hemen salmayacak, solmayacak cinsten kaliteli bir ürün."

  • "Alın, aldırın. Kesinlikle bu parayı hak ediyor."
Ürünü İncele

3. Yaz boyu rahat etmenizi sağlayacak: Jack & Jones JPSTRICK ORIGINAL SHORT LC Kargo Şort

Adsız tasarım - 2023-05-24T082022.153

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Pembe rengi alırken tereddüt ettim, hatta olmadı iade ederim diye düşünüyordum ama resimdekine göre daha kaliteli ve güzel duruyor."

  • "Amazon'dan hem uyguna aldım hem de boyu, rengi tam beklediğim gibi geldi."
Ürünü İncele

4. İç giyimde kalite arayanlara: Jack & Jones JACTRAVELKIT Boxer

Adsız tasarım - 2023-05-24T082547.976

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ve tam bedenime uygun. Sadece çoraplar biraz büyük 42-45 numara gibi, onun dışında mükemmel."

  • "Bedeni sarıyor ama aynı zamanda esnek. Çok rahat."
Ürünü İncele

5. Kombinlerin kurtarıcı parçası: Jack & Jones JORTREVOR POLO SS Tişört

Adsız tasarım - 2023-05-24T081732.225

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Terletmiyor, benim için en önemlisi buydu."

  • "Polo yaka bir tişört arıyorsanız hiç düşünmeyin."
Ürünü İncele

6. Rahatlığına hayran kalacaksınız: Jack & Jones Belden Bağlamalı Jogger Pantolon

Adsız tasarım - 2023-05-24T081900.022

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıpları küçük gibi. Bir beden büyük tercih edilebilir."

  • "Kalıplı güzel bir kumaşı var, rahat. Hem evde hem de yürüyüşlerde tercih edilebilir."
Ürünü İncele

7. Mevsim geçişlerinin en ideal parçası: Jack & Jones JJEHERO BODYWARMER COLLAR NOOS Yelek

Adsız tasarım - 2023-05-24T082732.255

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel bir ürün. Ne çok sıcak tutuyor ne de üşütüyor."

  • "Rengine bayıldım, genelde hep koyu renk yeleklerim vardı. Bu rengi çok sevdim."
Ürünü İncele

8. Tişört deyip geçmeyin, kalitesini hissedeceksiniz: Jack & Jones JJESTAR ROOF POLO SS NOOS Tişört

Adsız tasarım - 2023-05-24T082207.978

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam beden alın. Çok kalite."

  • "Çok beğendim. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

9. Rahat bir şort arayanlara: Jack & Jones JPSTNEWSOFT SWEAT SHORTS BEX SN Kargo Şort

Adsız tasarım - 2023-05-24T082411.001

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Erkek kardeşime aldım, çok beğendi. Gayet güzel bir ürün."

  • "Bu markanın ilk kez bir ürününü kullanıyorum gerçekten övdükleri kadar varmış."
Ürünü İncele

10. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin: Jack & Jones Kravat Giftbox

Adsız tasarım - 2023-05-24T082854.039

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kendime aldım, hediye çantasının olması hoşuma gitti."

  • "Çok beğendim. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
jack jones jack jones mont jack jones sweatshirt

İş birliği İçerikleri

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 420 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 420 TL'nin üzerinde indirim!

Yargı dizisinin Ceylin'inin sezon finalinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu!

Yargı dizisinin Ceylin'inin sezon finalinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu!

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

Dilan Polat öneriyor! Leke, çil, kararma gibi sorunlarınızdan kurtulmak için...

Dilan Polat öneriyor! Leke, çil, kararma gibi sorunlarınızdan kurtulmak için...

Tümünü Gör
Dilan Polat öneriyor! Leke, çil, kararma gibi sorunlarınızdan kurtulmak için...

Dilan Polat öneriyor! Leke, çil, kararma gibi sorunlarınızdan kurtulmak için...

Düşük maliyetle mutfağınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Düşük maliyetle mutfağınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Üniversite sınavına hazırlananlar için en iyi AYT denemeleri

Üniversite sınavına hazırlananlar için en iyi AYT denemeleri

Moda severler buraya! Neslihan Atagül'ün çok beğenilen o ceketine benzer alternatifleri sizin için seçtik

Moda severler buraya! Neslihan Atagül'ün çok beğenilen o ceketine benzer alternatifleri sizin için seçtik

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! Kıvrık kirpiklerin sırrı...

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! Kıvrık kirpiklerin sırrı...

Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Tümünü Gör
Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Evinizin odalarını geniş göstermenin çok basit bir yolu var!

Evinizin odalarını geniş göstermenin çok basit bir yolu var!

Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim! Bu fırsat kaçmaz

BB, CC kremlere elveda! Sizin için en iyi renkli güneş kremlerini seçtik

BB, CC kremlere elveda! Sizin için en iyi renkli güneş kremlerini seçtik

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak! Bu takma tırnaklara bayılacaksınız

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak! Bu takma tırnaklara bayılacaksınız

Kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız, bu doyurucu alternatiflere mutlaka göz atın

Kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız, bu doyurucu alternatiflere mutlaka göz atın

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 420 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 420 TL'nin üzerinde indirim!

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

SON DAKİKA: Sırasıyla ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler! Ankara Mamak'taki iğrenç olaya tepkiler çığ gibi...

Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!

Bingöl’de şimşekli gece! Adeta geceyi gündüze çevirdi

Şimşekli gece: Adeta geceyi gündüze çevirdi! Anbean görüntülendi

İstanbul'da korkunç olay! Para yüzünden tartıştığı otopark görevlisini otomobiliyle ezdi

Para yüzünden tartıştığı otopark görevlisini aracıyla ezdi

Sokak ortasında linç girişimi! Tekme tokat öldüresiye dövdüler

Sokak ortasında linç girişimi! Tekme tokat öldüresiye dövdüler

Kırkurgan Kanyonu/Solo geçişi

Kırkurgan Kanyonu/Solo geçişi

Günlük kiralık ev ayarlayıp davet etti: Genç kızı tutuklatan olay kamerada! Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.