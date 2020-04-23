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Hekimhan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

MALATYA HABERLERİ  | 23.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de çelenk sunma töreni düzenlendi.Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, okul müdürleri ve öğretmenlerin dışında kimsenin katılmadığı çelenk sunma töreni sırasında sosyal mesafeye de dikkat edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, “Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılmadı.

Hekimhan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de çelenk sunma töreni düzenlendi.
Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, okul müdürleri ve öğretmenlerin dışında kimsenin katılmadığı çelenk sunma töreni sırasında sosyal mesafeye de dikkat edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, “Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılmadı. Program kapsamında bu yıl sadece Atatürk Meydanında bulunan anıta çelenk sunuldu” dedi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek, ilçede bulunan okul müdürleri ve öğretmenler dışında kimse katılmadı.
Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Hekimhan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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Malatya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:33
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:17
Yatsı
20:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
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