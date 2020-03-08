YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Hekimhan’da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Hekimhan’da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 08.03.2020 14:57 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.Toplantıya, Kaymakam Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Karayazıcı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı merkez okul müdürleri, taşımalı merkez okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.

Hekimhan’da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Kaymakam Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Karayazıcı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı merkez okul müdürleri, taşımalı merkez okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem Taşımalı Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda, mahallerden merkeze gelen öğrencilerin taşıma konuları ele alındı.
Soruların da cevaplandırıldığı Taşımalı Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda, öğrencilerin evden okula, okuldan eve sağlıklı şekilde gidip gelmeleri için sorunlar tartışıldı.

Hekimhan’da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Malatya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:43
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Duru Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.