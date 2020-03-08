Hekimhan’da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Karayazıcı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı merkez okul müdürleri, taşımalı merkez okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem Taşımalı Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda, mahallerden merkeze gelen öğrencilerin taşıma konuları ele alındı.

Soruların da cevaplandırıldığı Taşımalı Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda, öğrencilerin evden okula, okuldan eve sağlıklı şekilde gidip gelmeleri için sorunlar tartışıldı.



