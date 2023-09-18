Helikopter mürettebatından bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı

Helikopter içerisinde bulunan bir kişiye daha ulaşılması bekleniyor.

Önceki gün Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sırasında, bir helikopter Tahtalı Barajı’ndan su aldığı sırada düşmüş, 4 kişilik mürettebattan sadece Kırgız uyruklu 1 kişi sağ olarak kurtarılabilmişti. Mehmet Akif Tutuk ile diğer 2 Kırgız uyruklu mürettebatın kurtarılması çalışmalarının üzerinden 37 saat geçti. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda, bugün saat 11.00 sıralarında mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşılmış, bulunan kişinin Kırgız mürettebattan olduğu öğrenilmişti. Cansız bedeni karaya çıkartılan mürettebattan Oleg Agaev’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI

Saat 13.45 sıralarında ekipler, mürettebattan bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Botlarla kıyıya çıkartılan Kırgızistan uyruklu bambi operatörü olan İanshanlo Lamzar’ın cansız bedeni, ambulansa götürüldü. Helikopter enkazında olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı Mehmet Ali Tutuk’a ulaşılması bekleniyor.

