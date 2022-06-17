Hem babaların hem de öğrencilerin hediyeleri MediaMarkt'ta

İSTANBUL (AA) - Babalar Günü kampanyasını günler öncesinden başlatan MediaMarkt, fırsatlarına yeni ürünleri eklemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde tüketicilere çeşitli kampanyalar sunan MediaMarkt, bu yıl da Babalar Günü kampanyasını farklı kategorilerden ürünlerle başlatmış, okulların yaz tatiline girecek olmasıyla da öğrencilerin talepleri doğrultusunda genişletmişti. "Hem Babaların Hem Karnelerin Hediyesi MediaMarkt'ta" sloganını kullanan şirket, bugünden itibaren fırsatlarına yeni ürünleri ekliyor.

MediaMarkt Türkiye'nin 20 Haziran'a kadar mağazalarında, mobil uygulamasında ve mediamarkt.com.tr'de uygulayacağı kampanya kapsamında, Braun MGK3245 erkek bakım seti 499 TL, Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB akıllı telefon 11 bin 499 TL (yanında Samsung Galaxy Buds2 kablosuz kulaklık hediye), JBL Wave 300 True Wireless kulaklık 899 TL, Windows'lu Lenovo Ryzen 7-5800H İşlemcili Yoga Slim 7 Pro ise 15 bin 999 TL'den satışa sunulacak.

