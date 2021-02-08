YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Hem eğlenip hem öğreniyorlar

Hem eğlenip hem öğreniyorlar

08.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü birbirinden farklı branşlarda çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü birbirinden farklı branşlarda çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Çocuk Kulübünde 250 öğrenci hem geleceğe hazırlanıyor hem de eğleniyor.
Cumhuriyet Mahallesinde ki Sosyal Yaşam Merkezinde hizmet veren Çocuk Kulübü yeni dönem eğitim programı yoğun ilgi ile başladı. Çocukları hayata hazırlamak, yeteneklerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak, eğitim ve öğretime katkı sağlamak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından açılan Çocuk Kulübü, 21 branşta eğitim vererek çocukları geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, Matematik, Mental Aritmetik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, İngilizce, Fiziksel Gelişim, Karikatür, Bağlama, Piyano, Gitar, Sahne Sanatları, Çocuk Korosu, Modern Dans, Keman, Ritim, Jimnastik (4-6 Yaş), Bale (4-6 Yaş) Ana sınıfı (4-6 Yaş) branşlarında eğitim alan çocuklar, sanatla, sporla, bilim ve teknoloji ile buluşarak çok yönlü eğitim alıyor.
Eğitimlerin, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak düzeyde olmasına dikkat edilirken aynı zamanda miniklerin keyifli anlar geçirmeleri sağlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/

Düzce Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:14
İkindi
16:01
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Düzce Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Ebru Eczanesi
Merkez
Nimet Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Divapan’dan Düzcespor’a destek

Divapan’dan Düzcespor’a destek

Kısıtlamaya uymayanlar cezadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymayanlar cezadan kaçamadılar

DÜ’de iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatıldı

DÜ’de iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatıldı

Polislere tatlı sürpriz

Polislere tatlı sürpriz

Motor ve otomobil pisti tek olacak

Motor ve otomobil pisti tek olacak

Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.