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Hem Fenerbahçe ile hem Galatasaray ile karşılaştılar! AZ Alkmaar hocası maç sonu iki takımı kıyasladı: Onlar daha üste seviyede!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.11.2024 08:00
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürerken ligimizin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşan Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da Teknik direktör Maarten Martens karşılaşmanın ardından iki takımı karşılaştırdı. İşte detaylar...

Hem Fenerbahçe ile hem Galatasaray ile karşılaştılar! AZ Alkmaar hocası maç sonu iki takımı kıyasladı: Onlar daha üste seviyede!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da Teknik Direktör Maarten Martens, 1-1 biten mücadelenin ardından kameraların karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MEMNUNUM"

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Karşılaşmada 3 puanı hak ettiklerini belirten Martens, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY FENERBAHÇE'DEN DAHA FAZLA RİSK ALIYOR, DAHA ATEŞLİ"

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Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslayan Martens, "Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

"GALATASARAY DAHA ÜST SEVİYEDE"

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Türkiye'de oyunun temposunun düşük olduğunu belirten 40 yaşındaki teknik direktör, "Biz, daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkarabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

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