Hem girişimci hem fenomen

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü mezunu, sosyal medyada ünlülerle birlikte çektiği videolar yüz binlerce kez izlenen Tolga Olçaylı, korona virüsü pandemisi döneminde başladığı girişimiyle bir e-ticaret sitesinden "Bu dönemde en fazla gelişme gösteren işletme" ödülünü kazandı.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünden 3 yıl önce mezun olan Tolga Olçaylı, henüz lisedeyken başladığı sosyal medya serüveninde ilerleyen yıllarda, on binlerce takipçisi olan Aleyna Tilki, Rumen şarkıcı Inna gibi ünlülerle birlikte çektiği videolar yüz binlerce kez izlenen bir fenomene dönüştü.

Üniversitede aldığı girişimcilik, e-ticaret gibi eğitimlerden sonra aklında hep bir girişime imza atmak olduğunu dile getiren Tolga Olçaylı, çok kısa süre içinde kurduğu girişimini ve bir online alışveriş sitesindeki pandemi döneminde en hızlı büyüyen firma olmaya kadar uzanan hikayesini anlattı.

Pandemi döneminde en hızlı büyüyen firma ödülü

Tolga Olçaylı, "Bir gün hem içerik üretip hem de e-ticaret yapabilirim deyip kendi adıma şirketimi kurdum ve online alışveriş sitesi birkaç parça ürün koydum. İlk başlarda hiç satış olmadı. Öyle ki gelen siparişleri görmediğim ve ürünleri gönderemediğim için mağazamın kapatılma tehlikesi doğmuş; ancak özellikle pandemi dönemiyle birlikte siparişler artmaya başladı, hemen ürün girişlerini hızlandırdık ve yeni farklı ürün arayışına girdik. Mağazamın Instagram hesabımı kurduğumda, en hızlı büyüyen marka sloganını yazmıştım ve gerçekten de öyle oldu. 3 ay içinde buna pandemi süreci de eklenince satışlarımda büyük bir patlama gerçekleşti. Bu hızlı büyüme, e-ticaret sitesinin bu dönemdeki en hızlı büyüyen firma ödülünü de bana kazandırdı. Şimdi diğer birçok online alışveriş sitesinde de faaliyet gösteriyoruz" dedi.