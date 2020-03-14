Hem hastalarına hem hastanesine "hayat" veriyor

Daha sonra hastane deposundaki diğer kullanılmayan tıbbı cihazları ve sarf malzemelerini sanat eserine dönüştürmeyi başaran Yoldaş, bu eserlerini hastane koridorlarında sergiliyor.

Bu süreçte odasında bulunan ve gelişen teknoloji nedeniyle artık kullanılmayan negatoskop cihazını bir sanat imgesi olarak tasarlayan Yoldaş, çekilen göğüs filmlerinin incelendiği ışıklı çerçeveyi bir resim tablosuna dönüştürdü.

Aynı üniversitede 2008’de göğüs cerrahı olan Yoldaş, Türkiye'de ve Almanya'daki hastanelerde görev yaptıktan sonra tekrar resimle ilgilenmeye başladı.

Lise yıllarına kadar amatör olarak resim yapan Yoldaş, 1996’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmasının ardından resme ara vermek zorunda kaldı.

SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 2 çocuk annesi Yoldaş, küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duydu.

Doç. Dr. Banu Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini, yaptığı çalışmalar sayesinde hobisini mesleğiyle birleştirdiğini söyledi.

Doktorluğun çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Yoldaş, "Gün içinde birçok ameliyata giriyorum. İşimin verdiği stresi bu şekilde atıyorum. Kullanılmayan tıbbi malzemeleri sanat eserine dönüştürmek beni çok rahatlatıyor. Terapi gibi oluyor, üzerimdeki tüm negatifliği bu sayede atıyorum." dedi.

- Kreşe oyun evi tasarladı

Doç. Dr. Yoldaş, son çalışmasında hastanenin kreşi için farklı eserler tasarladığını, bu işe ilgi duyan arkadaşlarının da kendisine katılmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastanede 10'dan fazla cihazın geri dönüşümünü sağladım. Depoda atıl durumda bulunan mobilyalardan hastane bahçesinde bulunan kreşimize oyun evi yaptım. Kullanılmayan çekmecelerden kitap rafı ve tabure yaparak tekrar kullanılmasını sağladım. Artık çocuklarım bile atılmış bir eşya gördüğünde 'anne bunu şuna dönüştüremez misin?' diye soruyor."