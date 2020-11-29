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Hem hijyenik hem organik

BURSA HABERLERİ  | 29.11.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın 17 ilçesinde üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluştuğu ilk ve tek pazar olan Çiftçi Pazarı, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle vatandaşın en çok tercih ettiği alışveriş merkezi oldu.

Bursa’nın 17 ilçesinde üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluştuğu ilk ve tek pazar olan Çiftçi Pazarı, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle vatandaşın en çok tercih ettiği alışveriş merkezi oldu. Titizlikle yürütülen denetimler, vatandaşların takdirini topluyor.
Osmangazi Belediyesi’nin tarımsal faaliyetleri hareketlendirmek adına her Pazar günü Çarşamba Pazarpark’ta kurduğu Çiftçi Pazarı, pandemi sürecinde geniş ve ferah ortamıyla vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığı bir mekan haline geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni kısıtlamaların uygulandığı günlerde tedbirlerini en üst seviyeye taşıyan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için büyük gayret gösteriyor. Yaklaşık 3 ay önce hizmete açılan Çiftçi Pazarı, pandemi döneminde gerek ürünleri gerekse hijyenik ortamıyla vatandaşların alışverişte en çok tercih ettiği merkez oldu.
Türkiye genelindeki vaka sayılarının artmasıyla özellikle ilçede kurulan pazar yerlerinde denetimlerini hassasiyetle sürdüren zabıta ekipleri, Çiftçi Pazarı’nda da halk sağlığı için her türlü tedbiri alıyor. Ekipler, pazara gelen vatandaşların girişte ateşini ölçerken dezenfektan sıkmaları istendi. Maskesi olmayan vatandaşlara maske veren zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe konusunda da sık sık uyarılarda bulundu.
Bursa halkına böyle güzel bir imkan sunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederken, alınan tedbirlerden de memnun olduklarını belirtti.

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