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Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti

KARABÜK HABERLERİ  | 29.11.2020 22:02 | Son Güncelleme

Karabük’te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı.

Karabük’te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı. Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından kentin birçok noktasında denetim yaptı. Ekipler, Bulak Kavşağı’nda durdurdukları minibüs sürücüsü M.T’nin kısıtlamaya uymadığını ve koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti. Hem kısıtlamayı hem de karantinayı ihlal eden M.T’ye idari para cezası uygulandıktan sonra karantinaya alınmak üzere ambulansla yurda gönderildi.
Uygulama kapsamından ekiplerin durdurdukları otomobilin sürücü İlyas D’nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi. İlyas D, kendisine idari para cezası uygulayan ekiplere, İstanbul’dan hastanede tedavi gören kayınbabasını ziyaret için geldiğini, İstanbul’dan çıkarken aldığı yakıt fişini göstererek , “Sokağa çıkma kısıtlamasını biliyorum. Saat 15.00’da çıktım ama İstanbul trafiği. Çıkamıyorum, yetişemiyorum’’ dedi.

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