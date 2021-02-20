YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Hem Manisalı çiftçi kazanacak hem de Türkiye

Hem Manisalı çiftçi kazanacak hem de Türkiye

20.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti adım adım yükseliyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti adım adım yükseliyor. Gövde dolgu çalışmalarının devam ettiği projede hedef, inşaatı yıl sonuna kadar bitirmek.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Belenyenice Göleti’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Yüzde 58’i tamamlanan göletin gövdesi 2021 yılı sonuna yetiştirilerek 2022 yılı içerisinde su tutulması hedefleniyor.

259 bin metreküp dolgu yapılacak
Şehzadeler ilçesi sınırları içerisindeki Çayır Deresi üzerine inşa edilen gölette şu ana kadar gövde sıyırma ve dolu savak kazıları, dipsavak, kondüvi betonarme, enjeksiyon imalatları ile batardo dolgu imalatları tamamlandı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen göletin gövde dolgu çalışmalarına başlandı. Belenyenice Göleti’nin gövdesi için 259 bin 654 metreküp dolgu yapılacak.
Gövde yüksekliği temelden 33 metre olacak Belenyenice Göleti’nde 800 bin metreküp su tutulabilecek.

Hem çiftçi hem Türkiye kazanacak
Manisalı üreticilerin sulama maliyetlerini düşürecek göleti bir an önce tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmayı amaçladıklarını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Proje tamamlandığında 1070 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacağız. Hedefimiz 2021 yılı sonunda Belenyenice Göletini tamamlayarak 2022 başında su tutabilmek." diye konuştu.
Belenyenice Göleti tamamlandığında bölge üreticisine 2021 rakamlarıyla her yıl ortalama 1 milyon 600 bin lira daha fazla gelir sağlaması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:48
Öğle
13:29
İkindi
16:31
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Manisa Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Gözdem Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Manisa’da ‘Kaya Bahçesi’ uygulanmaya başlandı

Manisa’da ‘Kaya Bahçesi’ uygulanmaya başlandı

Salihli kırsalı çamurdan kurtarılıyor

Salihli kırsalı çamurdan kurtarılıyor

Alaşehir Devlet Hastanesi odaları otel konforunda olacak

Alaşehir Devlet Hastanesi odaları otel konforunda olacak

Kumarhanedeki kamera düzeneği şaşkına çevirdi

Kumarhanedeki kamera düzeneği şaşkına çevirdi

Manisa'da kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira ceza

Manisa'da kumar oynayan 24 kişiye 52 bin 850 lira ceza

Manisa'da evi yanan kişiyi itfaiye kurtardı

Manisa'da evi yanan kişiyi itfaiye kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.