YURTHABER
  4. Hem oku hem seyahat et

Hem oku hem seyahat et

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.

Hem oku hem seyahat et

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından bugün itibarıyla uygulamaya konulan kampanya kapsamında kütüphanelerden kitap alan okurlar, şehir içi toplu taşıma sistemine entegre, otobüs ve minibüslerde geçerli aylık 2 binişlik hak kazanıyor. Kampanya hafta sonları ve sömestr tatilinde geçerli olacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.’den kitapseverleri sevindirecek çalışma. Vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması amacıyla sömestr tatili boyunca ve hafta sonları geçerli olacak kampanya ile Balıkesir Üniversite Kütüphanesi, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Gönen ve Susurluk ilçe kütüphanelerinden kitap alan okurlar, şehir içi toplu taşıma sistemine entegre otobüs ve minibüslerde aylık iki binişlik ücretsiz ulaşım hakkı kazanıyor. Böylelikle kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmek için yapacağı ulaşım masrafı da Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından karşılanmış olacak.

Hem oku hem seyahat et

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
5 kuşak birlikte yaşıyorlar5 kuşak birlikte yaşıyorlar
HEM Kursiyerlerinden köy okulu öğrencilerine karne hediyesiHEM Kursiyerlerinden köy okulu öğrencilerine karne hediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Kızıltepe’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kızıltepe’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Dedebaş Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ersoy akıllı şehirler toplantısına katıldı

Ersoy akıllı şehirler toplantısına katıldı

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.