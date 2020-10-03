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Hem spor yapıldı, hem tarih tanıtıldı

MALATYA HABERLERİ  | 03.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Malatya’da bir hafta boyunca düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, hem spor yapıldı, hem de tarihi ve kültürel yerler tanıtıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Avrupa Spor Haftası etkinlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Avrupa Spor Haftası çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir” dedi.Avrupa Spor Haftası’nın korona virüs pandemisine rağmen coşkulu geçtiğini bildiren Kayhan, müsabakaların korona virüs tedbirleri ile gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Malatya’da bir hafta boyunca düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, hem spor yapıldı, hem de tarihi ve kültürel yerler tanıtıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Avrupa Spor Haftası etkinlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Avrupa Spor Haftası çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir” dedi.
Avrupa Spor Haftası’nın korona virüs pandemisine rağmen coşkulu geçtiğini bildiren Kayhan, müsabakaların korona virüs tedbirleri ile gerçekleştirildiğini hatırlattı. Kayhan, sportif etkinliklerin şehrin değişik yerlerinde, tarihi eserlerin önünde yapılmasından dolayı hem de tarihi ve kültürel yerlerin tanıtıldığını vurguladı.
Bir hafta boyunca kültürel ve turizm değerleri yüksek olan Aslantepe Höyüğü, Levent Vadisi, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında, Masa Tenisi, Bisiklet, Atletizm ve Eskrim sporcuları gösteri sundu.

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