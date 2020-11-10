Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu: “Hendek’in alt yapısı güçlenmeye devam ediyor”

Hendek’te güçlü bir alt yapı ile yağmur suyu sorununa son vermek adına başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Turgut Babaoğlu, “Ekiplerimiz şimdi de Yenimahalle Servetiye Caddesinde 1,4 kilometre uzunluğundaki yolda yağmur suyu çalışmalarına başladı” dedi.

Hendek Belediyesine bağlı ekipler tarafından, şehrin genelinde yağmur suyu sorununa son vermek adına tüm mahallelerde başlattığı büz, menfez ve V kanal uzunluğu 34 kilometreye ulaştı. Alt ve üst yapıda devam eden hizmet seferberliği kapsamında şehrin merkezinde çalışmalara devam eden ekipler; Cumhuriyet Meydanı - Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi kesişimi ve Akova Mahallesinde tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından Yenimahalle’de çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yenimahalle’de devam eden 3.etap yağmur suyu hattı çalışmalarında şuana kadar 2 sokak ve 1 cadde de 1 kilometre uzunluğunda büz döşeme çalışmalarının tamamlandığını anlatan Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Yıldırım Beyazıt Caddesinden başlanarak 2028 ve 2003 numaralı sokaklar alt yapıya kavuştu. Ekipler hızlı bir şekilde büz döşeme çalışmalarını tamamlayarak yolda gerekli düzenlemeleri alırken, Servetiye caddesine 1,4 kilometrelik alanda çalışmalar başladı. Çift hat 600’lük boru döşenerek toplamda 1,4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattını da çok kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Servetiye Caddesinde alt yapı çalışmalarının hızlı ve hassas olarak devam ettiğini vurgulayan Babaoğlu, “Şehir merkezinde ve mahallelerimizde yağmur sonrası oluşan su birikintilerinin önüne geçecek olan bu çalışmalarla mahallelerimizin sorunları son bulacak. Mahalle mahalle ara vermeden devam edeceğimiz çalışmalar neticesinde güçlü alt yapı ile Hendek’i sağlam geleceğe taşımayı planlıyoruz. Hendek’imize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun kimseyi mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu. Yağmur suyu sorununa son verecek olan bu çalışmalar Yenimahalle halkını mutlu ederken vatandaşlar Başkan Babaoğlu’na teşekkür etti.

