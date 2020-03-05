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Hendek’te fındık üreticilere seminer verildi

SAKARYA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

Fındık üretiminin önemli teknikleriyle üreticilere aktarıldığı seminer Hendek’te gerçekleşti.Hendek Belediyesi tarafından üreticilere yönelik olan eğitimler, ‘Organik Fındık Tarımı ve Fındık Üretiminde Verimi Arttırmaya Yönelik Tarımsal Uygulamalar’ konulu seminer ile devam etti.

Fındık üretiminin önemli teknikleriyle üreticilere aktarıldığı seminer Hendek’te gerçekleşti.
Hendek Belediyesi tarafından üreticilere yönelik olan eğitimler, ‘Organik Fındık Tarımı ve Fındık Üretiminde Verimi Arttırmaya Yönelik Tarımsal Uygulamalar’ konulu seminer ile devam etti. Fındık seminerleri kapsamında Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firması ile birlikte fındık üretimini etkileyen çevresel etkenler, bitki beslemesi, bitki hastalıkları, fındık üretiminde etkili olan ilaç ve kimyasallar ele alındı. Ziraat Mühendisi Ali Mesut Karslı’nın sunumuyla Hendekli çiftçilere fındık üretiminde bilimsel teknikler ve faydalı bilgiler aktarıldı. Seminerde konuşan Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Recep Ali Aydın, fındık üretiminde bilimsel ve üretimi olumlu etkileyen tekniklere değindi. Bu tekniklerin önemli olduğunu belirten Aydın, “Doğallığı korumak bizim en önemli görevimiz, bizden sonraki nesillere doğallığın korunduğu çevrenin temiz olduğu ve üretimin sağlıklı olduğu bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu bizim en önemli hedefimiz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürmekteyiz” dedi.
Seminerin ardından konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu göreve geldikten kısa bir süre sonra Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulduğunu ve tarımın şehri Hendek’te çiftçilere olan desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca Başkan Babaoğlu, “148 bin dekar alanda fındık üretimi yapılan ilçemizde fındık ilçe ekonomimizi kalkındıran en önemli unsurlardan biridir. Doğru bildiğimiz fakat yanlış olan uygulamaları değiştirip yerine başarıya ulaşmış bilimsel yöntemleri uygulamak fındık üretimine ve çiftçimize daha faydalı olacaktır” dedi. Başkan Babaoğlu ayrıca çiftçilerimizin sağlıklı ve verimli fındık yetiştirmesi için eğitimlerin devam edeceğini söyledi.
Seminerin sonunda Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş Fabrika Müdürü Reşat Çakmak’a çiçek takdim etti.

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