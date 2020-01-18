Galatasaray'da Henry Onyekuru sevinci

Sıtma teşhisi konan ve bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, taburcu edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arasında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan kiralanan Onyekuru, transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesi Nijerya'da sıtmaya yakalanmıştı.
Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 22 yaşındaki futbolcu, tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek. Bu süre içinde hastanede Onyekuru'nun poliklinik takiplerine devam edilecek.
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