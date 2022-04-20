Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Sırbistan'a 36-30 yenildi.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 17-16 Sırbistan'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Grupta 1 galibiyeti bulunan milli takım, son maçını 23 Nisan'da deplasmanda İsveç ile yapacak.
Öte yandan, ay-yıldızlı sporcular Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal, milli takım kariyerlerine bu maçla nokta koydu. Sporculara müsabaka öncesi Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile asbaşkan Mustafa Köklü tarafından plaket verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz