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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20.04.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 30 - Sırbistan: 36

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Sırbistan'a 36-30 yenildi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 17-16 Sırbistan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Grupta 1 galibiyeti bulunan milli takım, son maçını 23 Nisan'da deplasmanda İsveç ile yapacak.

Öte yandan, ay-yıldızlı sporcular Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal, milli takım kariyerlerine bu maçla nokta koydu. Sporculara müsabaka öncesi Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile asbaşkan Mustafa Köklü tarafından plaket verildi.

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