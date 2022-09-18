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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

18.09.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Györi Audi ETO: 44 - Kastamonu Belediyespor: 25

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında Macar kulübü Györi Audi ETO'ya 44-25 yenildi.

Györ kentindeki Audi Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 23-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor gruptaki 2. karşılaşmasını da kaybetti. Györi Audi ETO ise 2'de 2 yaptı.

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