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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

08.10.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Storhamar Handball Elite: 31 - Kastamonu Belediyespor: 29

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında Norveç kulübü Storhamar Handball Elite'ye 31-29 yenildi.

Hamar kentindeki Boligpartner Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 13-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor gruptaki 4. karşılaşmasını da kaybetti.

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