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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

15.11.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Belediyespor: 22 - Tekirdağspor: 22

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçta Üsküdar Belediyespor ile Tekirdağspor 22-22 berabere kaldı.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Üsküdar Belediyespor 11-8 önde bitirirken, Tekirdağspor ikinci yarıda dengeyi kurdu ve maç 22-22 beraberlikle tamamlandı.

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