YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Hentbol maçları Lüleburgaz’da

Hentbol maçları Lüleburgaz’da

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 15.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Grup Birinciliği Lüleburgaz LYFA Spor Salonu’nda gerçekleşecek.Müsabakalar için 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 17.00’da LYFA Toplantı Salonu’nda teknik toplantı gerçekleşecek.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Grup Birinciliği Lüleburgaz LYFA Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
Müsabakalar için 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 17.00’da LYFA Toplantı Salonu’nda teknik toplantı gerçekleşecek. 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 09.30’da LYFA Spor Salonu’nda açılışı yapılacak müsabakalar Türkiye’nin birçok yerinden kız ve erkek takımlar katılacak.
Turnuvaya Antalya’dan Özel Konyaaltı Doğa Ortaokulu, Bursa’dan Nilüfer Şehitler Ortaokulu, Çanakkale’den Balıklıçeşme Ortaokulu, Edirne’den İsmail Güner Ortaokulu, İstanbul’dan Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu, Kırklareli-Lüleburgaz’dan 8 Kasım Oratokulu, Kocaeli’den Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu, Sakarya’dan Yenigün Ortaokulu, Tekirdağ’dan Atatürk Ortaokulu, Yalova’dan Sevim Göğez Ortaokulu erkek takımları, Bursa’dan İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu, Çanakkale’den Balıklıçeşme Ortaokulu, Edirne’den İsmail Güner Ortaokulu, İstanbul’dan Nezahat-Ahmet Keleşoğlu Ortaokulu, Kırklareli-Lüleburgaz’dan 8 Kasım Ortaokulu, Sakarya’dan Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tekirdağ’dan Atatürk Ortaokulu, Yalova’dan Sevim Göğez Ortaokulu, Kocaeli’den İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kız hentbol takımları katılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Bir gecede hayatım değişti''Bir gecede hayatım değişti'
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Kırklareli Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:30
İkindi
16:21
Akşam
18:50
Yatsı
20:11

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Arzu Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar

Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.