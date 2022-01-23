Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon A Grubu'nda Mardin Artuklu Spor Salonu, B Grubu'nda Sivas Taha Akgül Spor Salonu, D Grubu'nda ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan ikinci maçlarla devam etti.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:
A Grubu: (Mardin)
Mersin Büyükşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 20-31
Kızıltepe Spor Lisesi - Tekirdağspor: 19-41
B Grubu: (Sivas)
Sivas Belediyespor - Anadolu Üniversitesi: 31-29
Görele Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor: 22-25
D Grubu: (Yozgat)
Yozgat ASP - Üsküdar Belediyespor: 21-43
EGO Spor - Yalıkavakspor: 20-27
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz