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Hentbolda maçın ardından

24.01.2021 20:22 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "Bu grupta 2 puan almak bizim için çok önemliydi"

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Rusya'nın Lada takımını 29-25 yenen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Helle Thomsen, "Bu grupta 2 puan almak bizim için çok önemliydi." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Thomsen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Thomsen, "Bu grupta 2 puan almak bizim için çok önemliydi. Çok oyuncuyla oynadık, hepsi de gayet iyi top oynadı. Lada'nın çok iyi oyuncuları var. Bence zor bir maçtı. 2 puan almak bugün için çok güzeldi. Bizim için şu an önemli olan önümüzdeki ilk maçı oynamak, daha sonraki maça bakmak. Şu anda bizim düşünmemiz gereken çarşamba günü Bodrum'da olan maç." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Thomsen, "Üç yeni oyuncumuz var. Daha 3-4 haftadır buradalar. Bugün onlar da çok iyi oynadı ama onlara karşı sabırlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaptan Serpil İskenderoğlu da kazanmak için sahaya çıktıklarını kaydederek, "Son şansımız olduğunu biliyorduk. Tüm gücümüzle kazanmak için oynadık." diye konuştu.

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