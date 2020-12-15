Hepimizin bildiği fenomen çizgi film Tom ve Jerry’i heykele dönüştüren bir sanatçı: Taku Inoue

Çocukluğunuzda bir defa da olsa mutlaka Tom ve Jerry izlemişsinizdir. Hatta pek çoğunuzun yaşınızın ilerlemesine rağmen denk geldiğinizde bir süre bu çizgi filme takılı kaldığınızı tahmin edebiliyoruz. Eğlenceli ve bir o kadar da keyifli bu çizgi filmin kalplerinizde özel bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Günümüzde oldukça nostaljik bir anlama kavuşan Tom ve Jerry, Taku Inoue adında bir Japon sanatçı tarafından heykele çevrildi. İşte detaylar...

1940'lı yılların başında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan kedi ve fare ikilisi Tom & Jerry en ünlü çizgi filmler arasında yerini aldı. Ortaya çıkışından kısa bir süre sonra tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan bu çizgi film unutulmaz içine girdi.

***Tom ve Jerry çizgi filmi temelde ev kedisi Thomas ile onunla aynı mekanı paylaşan ev faresi Jerry arasındaki komik yakalamacayı konu alır. Çizgi film karakterlerine Tom ve Jerry isminden önce Tom’a Jasper, Jerry’e ise Jinx adını verildi.

Karakterleri isimlendirmek için düzenlenen yarışmayı kazanan John Carr sayesinde bu sevimli ikili günümüzdeki isimlerine kavuştu. John Carr yarışmanın sonucunda 50 dolar kazandı.