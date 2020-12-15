Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hepimizin bildiği fenomen çizgi film Tom ve Jerry’i heykele dönüştüren bir sanatçı: Taku Inoue

Hepimizin bildiği fenomen çizgi film Tom ve Jerry’i heykele dönüştüren bir sanatçı: Taku Inoue

Seray Üstün Seray Üstün 15.12.2020 14:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hepimizin bildiği fenomen çizgi film Tom ve Jerry’i heykele dönüştüren bir sanatçı: Taku Inoue

Çizgi film dünyasının baş yapıtları arasında yerini alan ve 7’den 70’ herkesin severek takip ettiği Tom ve Jerry yeni bir sanat dalının konusu oldu. Ünlü Japon heykeltıraş Taku Inoue Tom ve Jerry çizgi filminin sevilen sahnelerini heykele dönüştürdü. İşte nostaljik çizgi filmin heykeltıraşla sanata dönüşen hali...

Çocukluğunuzda bir defa da olsa mutlaka Tom ve Jerry izlemişsinizdir. Hatta pek çoğunuzun yaşınızın ilerlemesine rağmen denk geldiğinizde bir süre bu çizgi filme takılı kaldığınızı tahmin edebiliyoruz. Eğlenceli ve bir o kadar da keyifli bu çizgi filmin kalplerinizde özel bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Günümüzde oldukça nostaljik bir anlama kavuşan Tom ve Jerry, Taku Inoue adında bir Japon sanatçı tarafından heykele çevrildi. İşte detaylar...

tom ve jerry4

1940'lı yılların başında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan kedi ve fare ikilisi Tom & Jerry en ünlü çizgi filmler arasında yerini aldı. Ortaya çıkışından kısa bir süre sonra tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan bu çizgi film unutulmaz içine girdi.

tom ve jerry

***Tom ve Jerry çizgi filmi temelde ev kedisi Thomas ile onunla aynı mekanı paylaşan ev faresi Jerry arasındaki komik yakalamacayı konu alır. Çizgi film karakterlerine Tom ve Jerry isminden önce Tom’a Jasper, Jerry’e ise Jinx adını verildi.

tom ve jerry8

Karakterleri isimlendirmek için düzenlenen yarışmayı kazanan John Carr sayesinde bu sevimli ikili günümüzdeki isimlerine kavuştu. John Carr yarışmanın sonucunda 50 dolar kazandı.

tom ve jerry2

Tom ve Jerry yayınlanmasından kısa bir süre sonra 13 dalda Oscar adayı gösterildi. Dönemin en prestijli çizgi filmlerinden biri olarak kabul edilen Tom ve Jerry ilk ödülünü ise 1943 yılında "Yankee Doodle Mouse" bölümüyle kazandı.

tom ve jerry10

Amerikan yapımı olarak bilinen Tom ve Jerry’i 1960’lı yıllara kadar Çekoslovakya’daki bir stüdyoda oluşturuldu.

tom ve jerry9

Tom ve Jerry’in getirdiği başarının sonrasında çizgi filmlerde hayvan figürleri arttı. Kedi ve farenin düşmanlıkla karışıklık dostluğundan esinlenilerek 1950’li yıllarda bir bulldog cinsi köpek ve onun oğlunun maceralarını anlatan Spike ve Tyke serisi üretildi.
tom ve jerry5

Şiddetli ve komik çekişmeleri ile bilinen Tom ve Jerry, 1975'de yayınlanan bölümlerinde dünyayı dolaşan en yakın iki arkadaş olarak anlatıldı.

tom ve jerry6

Çizgi film serisi boyunca oldukça az konuşan Tom ve Jerry, 1992 yılında çekilen “Tom ve Jerry” isimli sinema filminde ilk kez şarkı söyleyerek seslerini duyurdu.

tom ve jerry3

Serinin sonunda başka bir kedi ve fareye aşık olan karakterler sevdiklerine ulaşamadıkları için intihar etti. Çocukların severek takip ettiği çizgi filmin finali ise ebeveynlerden tepki topladı.

tom ve jerry7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Rüyada alkol içmek ne anlama gelir?Rüyada alkol içmek ne anlama gelir?
Kıvanç Tatlıtuğ’un sesinden: ‘Tarım Bizim Geleceğimiz’Kıvanç Tatlıtuğ’un sesinden: ‘Tarım Bizim Geleceğimiz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Titanic efsanesi buraya kadarmış!

Titanic efsanesi buraya kadarmış!

Antik Roma'nın enteresan tuvalet alışkanlığı: Latrinalar

Antik Roma'nın enteresan tuvalet alışkanlığı: Latrinalar

Berrak Tüzünataç’ın sizi şaşırtacak eski aşkları!

Berrak Tüzünataç’ın sizi şaşırtacak eski aşkları!

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

Yurt dışında izlenme rekorları kıran 20 Türk dizisi!

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Diğer Haberler

Rüyada alkol içmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada alkol içmek ne anlama gelir?

Rüya içinde rüya görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir?

Rüyada çok yılan görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada çok yılan görmek ne anlama gelir?

'Bir kere yaptırınca bir daha duramasın' denilen dövmelerin 2021 yılındaki trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dünyanın en küçük kedileri

Rüyada yoğurt yemek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yoğurt yemek ne anlama gelir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.