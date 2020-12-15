Hepimizin bildiği fenomen çizgi film Tom ve Jerry’i heykele dönüştüren bir sanatçı: Taku Inoue

Çocukluğunuzda bir defa da olsa mutlaka Tom ve Jerry izlemişsinizdir. Hatta pek çoğunuzun yaşınızın ilerlemesine rağmen denk geldiğinizde bir süre bu çizgi filme takılı kaldığınızı tahmin edebiliyoruz. Eğlenceli ve bir o kadar da keyifli bu çizgi filmin kalplerinizde özel bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Günümüzde oldukça nostaljik bir anlama kavuşan Tom ve Jerry, Taku Inoue adında bir Japon sanatçı tarafından heykele çevrildi. İşte detaylar...
1940'lı yılların başında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan kedi ve fare ikilisi Tom & Jerry en ünlü çizgi filmler arasında yerini aldı. Ortaya çıkışından kısa bir süre sonra tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan bu çizgi film unutulmaz içine girdi.
***Tom ve Jerry çizgi filmi temelde ev kedisi Thomas ile onunla aynı mekanı paylaşan ev faresi Jerry arasındaki komik yakalamacayı konu alır. Çizgi film karakterlerine Tom ve Jerry isminden önce Tom’a Jasper, Jerry’e ise Jinx adını verildi.
Karakterleri isimlendirmek için düzenlenen yarışmayı kazanan John Carr sayesinde bu sevimli ikili günümüzdeki isimlerine kavuştu. John Carr yarışmanın sonucunda 50 dolar kazandı.
Tom ve Jerry yayınlanmasından kısa bir süre sonra 13 dalda Oscar adayı gösterildi. Dönemin en prestijli çizgi filmlerinden biri olarak kabul edilen Tom ve Jerry ilk ödülünü ise 1943 yılında "Yankee Doodle Mouse" bölümüyle kazandı.
Amerikan yapımı olarak bilinen Tom ve Jerry’i 1960’lı yıllara kadar Çekoslovakya’daki bir stüdyoda oluşturuldu.
Tom ve Jerry’in getirdiği başarının sonrasında çizgi filmlerde hayvan figürleri arttı. Kedi ve farenin düşmanlıkla karışıklık dostluğundan esinlenilerek 1950’li yıllarda bir bulldog cinsi köpek ve onun oğlunun maceralarını anlatan Spike ve Tyke serisi üretildi.
Şiddetli ve komik çekişmeleri ile bilinen Tom ve Jerry, 1975'de yayınlanan bölümlerinde dünyayı dolaşan en yakın iki arkadaş olarak anlatıldı.
Çizgi film serisi boyunca oldukça az konuşan Tom ve Jerry, 1992 yılında çekilen “Tom ve Jerry” isimli sinema filminde ilk kez şarkı söyleyerek seslerini duyurdu.
Serinin sonunda başka bir kedi ve fareye aşık olan karakterler sevdiklerine ulaşamadıkları için intihar etti. Çocukların severek takip ettiği çizgi filmin finali ise ebeveynlerden tepki topladı.
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