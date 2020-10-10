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Hepsiburada'da hem iş hem araç kazandıran "Sür-Kazan" modeli başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci: - "Taşımacılık alanındaki en önemli konulardan olan yetkin dağıtım personeli ve teknolojik altyapıyla müşteri memnuniyetini devamlı kılmak, kurulduğu günden bu yana Hepsijet lojistik iştirakimizin odak noktasında yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın Hepsijet lojistik şirketi ile birlikte hayata geçirdiği "Sür-Kazan" modeli ile taşımacılık yapmak isteyenler kendi araçları olmasa dahi Hepsijet’in sıfır kilometre araçlarıyla dağıtım yapabilecek; hem iş hem de araç sahibi olabilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi hizmetleriyle sektöre damgasını vuran Hepsiburada, randevulu teslimat veya siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir noktadan alınabilmesi gibi uygulamalarla lojistik ve teslimat alanında sektörün çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu son olarak, Hepsijet’e taşımacı olarak dahil olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek, müşteriler açısından ise hizmet kalitesine olumlu katkı sağlayacak olan "Sür-Kazan" modelinin müjdesini verdi. Bu modelle Hepsijet’in hizmet ağının nitelikli taşımacılarla genişlemesi ve müşteriye verilen hizmet kalitesinin korunarak yükseltilmesi kadar, dağıtım hizmeti verenlerin ekonomik kazanımlarının da artırılması hedefleniyor.

Sektörde bir ilk olan ve sürdükçe kazandıran model ile, Hepsijet çatısı altında dağıtım yapmak isteyen kişilerde aranan ticari araç sahibi olma zorunluluğu kalktı. Sür-Kazan dahilinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin alması gereken SRC belgesi ve kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren psikoteknik belgesi olan şahıs şirketi sahipleri, Hepsijet’in dağıtım ağına katılmak için başvuruda bulanabiliyor. Değerlendirme sonrası kabul edilenler Hepsijet’in yepyeni araçlarıyla dağıtım yapmaya başlayabiliyor.

Kullandığı süre boyunca aracın sorumluluğunun ve zimmetinin taşımacıda olacağı bu yeni modelde, taşımacılar 4 yıl boyunca belirlenen hizmet kalitesi kriterlerine uyumluluklarını devam ettirmeleri halinde, kullandıkları aracın sahibi olmaya hak kazanıyor.

Halihazırda kendi aracını kullanan Hepsijet taşımacıları ise dilerlerse kendi araçlarıyla dağıtım yapmaya devam edebiliyor, dilerlerse sür-kazan sistemine dahil olup yeni bir araç edinme fırsatını yakalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, şu açıklamalarda bulundu:

"Hepsiburada olarak hem müşterilerimizin hem de iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onlara fayda sağlayacak yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Taşımacılık alanındaki en önemli konulardan olan yetkin dağıtım personeli ve teknolojik altyapıyla müşteri memnuniyetini devamlı kılmak, kurulduğu günden bu yana Hepsijet lojistik iştirakimizin odak noktasında yer alıyor.

Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Sür Kazan sistemiyle müşterilerimizin teslimatlarını; güvenli, hijyenik, zamanında, hasarsız ve disiplinli şekilde ulaştırma kriterlerimizi 4 sene boyunca sürdüren taşımacılara, onlar için tahsis ettiğimiz yeni araçlara sahip olma şansı veriyoruz. Türkiye ve bölgenin lider e-ticaret platformu Hepsiburada olarak müşteri deneyimini artıracak, istihdama katkıda bulunacak ve sektördeki hizmet çıtasını sürekli yükseltecek çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz.” dedi.

Sür Kazan sistemine dahil olmak isteyenler, başvurularını www.hepsijet.com üzerinde bulunan “Sür Kazan ile taşımacı olmak istiyorum” butonunu tıklayarak başvuruda bulunabiliyor.

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