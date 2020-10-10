Hepsiburada'da hem iş hem araç kazandıran "Sür-Kazan" modeli başlıyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın Hepsijet lojistik şirketi ile birlikte hayata geçirdiği "Sür-Kazan" modeli ile taşımacılık yapmak isteyenler kendi araçları olmasa dahi Hepsijet’in sıfır kilometre araçlarıyla dağıtım yapabilecek; hem iş hem de araç sahibi olabilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi hizmetleriyle sektöre damgasını vuran Hepsiburada, randevulu teslimat veya siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir noktadan alınabilmesi gibi uygulamalarla lojistik ve teslimat alanında sektörün çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu son olarak, Hepsijet’e taşımacı olarak dahil olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek, müşteriler açısından ise hizmet kalitesine olumlu katkı sağlayacak olan "Sür-Kazan" modelinin müjdesini verdi. Bu modelle Hepsijet’in hizmet ağının nitelikli taşımacılarla genişlemesi ve müşteriye verilen hizmet kalitesinin korunarak yükseltilmesi kadar, dağıtım hizmeti verenlerin ekonomik kazanımlarının da artırılması hedefleniyor.