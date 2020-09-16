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Her gün bin eve gönül sofrası kuruluyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Op.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Op. Dr. Âdem Dalgıç Aşevi, her gün binden fazla ihtiyaç sahibinin evine dört kap sıcak yemek ulaştırıyor.
Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen ve 100. Yıl Mahallesi’nde sadece 65 günde tamamlanarak Süleymanpaşa’ya kazandırılan önemli yatırımlardan biri olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında faaliyet gösteren Süleymanpaşa Belediyesi Op. Dr. Âdem Dalgıç Aşevi, her gün Süleymanpaşa’da yaşayan binden fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek hizmeti sunuyor. Belediyenin kendi imkânları ile hazırlanan yemekler, her gün belediye çalışanları tarafından kapı kapı dolaşılarak yaşlı ya da geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Aşevinde yemekler her gün günlük kalori ihtiyacı hesabı yapılarak kadrolarca hazırlanıyor, ekipler tarafından özel hijyenik kaplarda ihtiyacı olan vatandaşların kapısına teslim ediliyor.Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlara sıcak yemeklerini teslim ederken, ayrıca ziyaret ettikleri evlerde farklı bir ihtiyaç olup olmadığını kontrol ediyor, tespit edilen ihtiyaçları ilgili birimlere ileterek süratle çözüme kavuşturuyor.

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