Her yaşın vitamin ihtiyacı farklı

İSTANBUL (AA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Çapay, "Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alabilmemiz için her gün beş ile dokuz porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Ancak bu, günümüz koşullarında pek mümkün değil. Bu nedenle vitamin takviyelerine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vitabiotics Türkiye'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Çapay, her yaşın ve cinsiyetin ihtiyacının farklı olduğunu belirterek, vitaminleri de farklı olması gerektiğini kaydetti.

Vitamin ve mineraller açısından temel kaynakların sebze ve meyveler olduğunu işaret eden Çapay, "Bu besinleri yeterli derece tükettiğimiz takdirde gerçekten sağlıklı bir bünyemiz olur. Sağlık otoriteleri, en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerektiğini söyler. Ancak günümüz şartlarında bunun uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği pek de mümkün değil. Üstelik bizim en az iki porsiyon meyve, üç porsiyon sebze tüketmemiz gerekirken bu alt sınırı bile yakalayamadığımız durumlar olabiliyor. Yoğun şehir hayatında stres altında yaşayan ve sürekli hazır yiyecekler tüketerek sağlıksız beslenen bireylerde ciddi oranda vitamin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.