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"Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap"etkinliği başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğünce toplanacak 1 milyon kitapla, büyük bir kütüphane, bin mini ve 100 mobil kütüphane oluşturulacak

Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" Projesi kapsamında başlatılan, "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde bağış kitaplar toplanmaya başlandı.

Samsun genelinde ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri için üç yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, Samsun Valiliğinde kitap bağış programı düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, "Samsun Okuma Vakti" Projesi kapsamında üç yıldır kentte önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Proje ile insanların belirlenen saatlerde aileleriyle birlikte kitap okumaya başladığını ifade eden Kaymak, "Şimdi projeyi başka bir boyuta geçiriyoruz. 'Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap' sloganıyla inşallah bir milyonu aşkın kitap toplamayı hedefliyoruz. Okunmuş kitaplarınızı istiyoruz. Bu kitapların raflarda tozlanmasını istemiyoruz." dedi.

- "Bu okuma faaliyeti inşallah Samsun'un dışına taşacaktır"

Vali Kaymak, çocukların kitap okuyan kişiler olarak yetişmesini amaçladıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Toplumun her kesiminin kitap okuması bizim için çok önemli. Bu programı çok önemsiyoruz. Bu tür faaliyetler bir toplumsal harekete dönüşürse başarılı oluyor. Bu sadece öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı bir faaliyet değil. Bütün velilerin, bütün toplum kesimlerinin, bütün kamu kurumlarının, belediyelerimizin, herkesin bu etkinliğe katılmasını arzu ediyoruz. Bu okuma faaliyeti inşallah gelişerek Samsun'un dışına taşacaktır. "

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, başlattıkları projeyle okumanın sadece okul ortamında değil, toplumun tüm kesimlerinde paylaşılan bir değer olmasını istediklerini vurguladı.

Sokak ve caddelerde yaşanılan tüm mekanlarda kitap okunmasını arzu ettiklerini belirten Esen, "Eğer okuma bir kültür olarak paylaşılır ise okuma alışkanlığını çocuklarımıza çok daha rahat kazandırabiliriz. Samsun'dan çıkan bu hareket adeta bir dalga etkisi yaparak ülkemizin çeşitli bölgelerine de dağılmış oldu." ifadesinde bulundu.

Esen, toplanacak 1 milyon kitapla bir büyük kütüphane, bin mini ve 100 mobil kütüphane oluşturulacağını anlattı.

Konuşmaların ardından, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar tarafından okunmuş kitaplar bağışlandı.

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