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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ADANA HABERLERİ  | 15.02.2020 17:54 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 79 - Çankaya Üniversitesi: 101

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Murat Ciner, Süleyman Dağder Dağlı, İsmail Binbir

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Adams 24, Prince 34, Dikaioulaku 15, Sera Özelçi, İrem Naz Topuz, Sevgi Tonguç 2, Burcu Çiğil 4, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer, Sinem Taştan

Çankaya Üniversitesi: White 35, Derin Yaya 11, Zellous 17, Bahar Öztürk 15, Talbert 15, Putnina 8, Tuğçe İnöntepe, Nilay Aydoğan, Özge Karataş

1. Periyot: 13-28

Devre: 38-50

3. Periyot: 56-81

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 101-79 yendi.

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Basketbol Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kadınlar Basketbol

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Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
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