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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol: 70 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 94

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Murat Ciner, Tolga Edis, Halil Erkoç

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 21, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 5, Ivankovic 9, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Burke 18

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Melis Talay 5, Gökşen Fitik 12, Sykes 30, Meltem Avcı 4, Bentley 20, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 14, Sanders 9

1. Periyot: 8-30

Devre: 29-54

3. Periyot: 46-74

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 94-70 yendi.

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Bellona Kayseri Basketbol ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kayseri

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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