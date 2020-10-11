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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

SAMSUN HABERLERİ  | 11.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Samsun Canik Belediye: 59 - İzmit Belediyespor: 102

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Özge Şentürk, Murat Zafer, Sedef Yarıcı

Samsun Canik Belediye: Dragana Nikolovic 16, Nurgül Ersoy 2, Dilan Çelik, Stephanie Zenora Madden 29, Nazlı Çalışkan 3, Dilara Azaklı, Semanur Ersoy 2, Elif Korkut 2, Neslihan Demir 2, Kayra Güler Sağlam 3

İzmit Belediyespor: İpek Garip 9, Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin 7, Gülşah Duman 12, Kübra Erat 5, Elif Emirtekin 10, Egle Siksniute 25, Aysu Keskin 5, Jovanovic 15, Defne Melissa Paylar 14

1. Periyot: 15-24

Devre: 30-47

3. Periyot: 45-73

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan maçta İzmit Belediyespor deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 102-59 yendi.

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