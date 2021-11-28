Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Binbir, Haldun Çoban

OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun 20, Lucet 7, Cowan 18, Robinson 14, Damla Gezgin 11, Meltem Avcı 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Nilay Kartaltepe, Hilal Halaç

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 5, Williams 8, Sventoraite 26, Slocum 21, Zeynep Öykü Kalbisağde , Gizem Tüzün, Helin Boybeyi, Meltem Topaloğlu 3, Ece Su Dinçer

1. Periyot: 30-12

Devre: 47-34

3. Periyot: 66-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi.



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