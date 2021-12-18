Salon: DSİ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Nihat Çetin, Alper Elçikoca

BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 17, Sehernaz Çidal 10, Dubljevic 20, Ayşe Cora 14, Prezeli 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, Davis 4, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 9, Işılay Eğin 5

Elazığ İl Özel İdare: Morgan 9, Pulliam 12, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez, Melika Yalçınkaya 16, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 2

1. periyot: 26-6

Devre: 50-22

3. periyot: 67-40

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, Elazığ İl Özel İdare'yi 90-51 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz