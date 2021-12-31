Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Burak Durmuş, Gürkan Demir

BOTAŞ: Ayşe Cora 25, Davis 14, Dubljevic 13, Jurjane 13, Tilbe Şenyürek 15, Ceren Gökdemir, Prezelj, Sehernaz Çidal, Işılay Eğin

Fenerbahçe Öznur Kablo Mc Bride 25, Iagupova 10, Olcay Çakır Turgut 2, Bazoukou 23, Tuğçe Canıtez 19, Sabally 5, Şerife Alperi Onar 5, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 20-25

Devre: 37-53

3. Periyot: 61-73

Beş faulle oyundan çıkan: 38.09 Bazoukou (Fenerbahçe Öznur Kablo)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ'ı 90-80 yendi.

2021 yılında ligde oynadığı 32 maçın 31'ini kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sezon ise 11. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. BOTAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.



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