YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

02.01.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Çankaya Üniversitesi: 87

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen

Bellona Kayseri Basketbol: Helin Boybeyi, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Meltem Topaloğlu 5, Sevgi Tonguç 8, Sventoraite 14, Farhiya Abdi 6, Gizem Tüzün, Madden 6, Williams 25

Çankaya Üniversitesi: White 11, Dikaioulaku 20, Derin Yaya 11, Melike Tuğba Oral 2, Prince 29, Tuğçe Murat 2, İnci Güçlü 12

1. Periyot: 15-24

Devre: 37-52

3. Periyot: 54-75

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 87-73 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:47
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Aysun Eczanesi
Melikgazi
Boduroğlu Eczanesi
Kocasinan
Çetin Eczanesi
Melikgazi
Çiftlik Eczanesi
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Eda Eczanesi
Melikgazi
Genç Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.