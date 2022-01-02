Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen

Bellona Kayseri Basketbol: Helin Boybeyi, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Meltem Topaloğlu 5, Sevgi Tonguç 8, Sventoraite 14, Farhiya Abdi 6, Gizem Tüzün, Madden 6, Williams 25

Çankaya Üniversitesi: White 11, Dikaioulaku 20, Derin Yaya 11, Melike Tuğba Oral 2, Prince 29, Tuğçe Murat 2, İnci Güçlü 12

1. Periyot: 15-24

Devre: 37-52

3. Periyot: 54-75

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 87-73 mağlup etti.



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