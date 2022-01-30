Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Erhan Gürsel, Ahmet Taner İbin, Samet Biner

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 2, İlsu Darıcıoğlu 2, Nared 22, Louise Davis 28, Candide Öztürk, Sera Özelçi 6, Öykü Taşkın 3, Naile Çırak 5

BOTAŞ: Dubljevic 21, Ayşe Cora 10, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 13, Elizabeth Davis 18, Hatice Pelin Gülçelik, Işıl Alben 8, Jurjane 11, Işılay Eğin, Ceren Gökdemir

1. Periyot: 21-21

Devre: 39-45

3. Periyot: 55-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 86-68 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz