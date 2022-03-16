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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.03.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ: 88 - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 75

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Hande Öztürk

BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 15, Dubljevic 24, Ayşe Cora 10, Davis 13, Işıl Alben, Jurjane 8, Prezelj 5, Sehernaz Çidal 8, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 3

UMF Yapı İzmit Belediyespor: Solopova 9, Fields 22, Mircheva 10, Higgins 15, İdil Türk 2, Gülse Uğur 7, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 8

1. Periyot: 27-21

Devre: 46-39

3. Periyot: 71-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında BOTAŞ, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 88-75 mağlup etti.

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