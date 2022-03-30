Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Abdullah İlik, Serdar Saraç

BOTAŞ: Dubljevic 13, Ayşe Cora 17, Sehernaz Çidal 9, Jurjane 4, Davis 10, Ceren Gökdemir 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 18, Prezelj 2, Işıl Alben 2, Tilbe Şenyürek 10, Işılay Eğin 6

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 1, Merve Arı 4, Ferda Yıldız 12, Macaulay 21, Doyle 10, İlemnur Akengin, Duygu Özen 2, Gonca Karataş 8, İrem Sözen 2, Sudenur Bayrak, Tuğçe Turus

1. Periyot: 28-17

Devre: 46-27

3. Periyot: 76-43

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 98-60 yendi.



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