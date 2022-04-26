Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Duygu Özen 8, Gizem Uca 11, Ferda Yıldız 6, Daci 6, Macaulay 8, İrem Sözen 2, Merve Arı 16, Gonca Karataş, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Baric 10, Zellous 13, Boner 11, Esra Ural Topuz 8, Sinem Ataş 12, Feride Şevval Akalan 18, Yeliz Doğan 8, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 12-25

Devre: 21-50

3. Periyot: 39-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 83-57 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Mersin temsilcisi, yarı finale yükseldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz