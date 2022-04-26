YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26.04.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 57 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83 - Seriyi 2-0 kazanan Mersin temsilcisi, yarı finale yükseldi

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Duygu Özen 8, Gizem Uca 11, Ferda Yıldız 6, Daci 6, Macaulay 8, İrem Sözen 2, Merve Arı 16, Gonca Karataş, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Baric 10, Zellous 13, Boner 11, Esra Ural Topuz 8, Sinem Ataş 12, Feride Şevval Akalan 18, Yeliz Doğan 8, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 12-25

Devre: 21-50

3. Periyot: 39-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 83-57 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Mersin temsilcisi, yarı finale yükseldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyorTürk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor
DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma TöreniDowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma Töreni
Zonguldak'ta karaçatlak üzümü üretimi yaygınlaştırılacakZonguldak'ta karaçatlak üzümü üretimi yaygınlaştırılacak
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
06:01
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:31
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.